Η Ινδία βουλιάζει μέρα με τη μέρα περισσότερο στη δίνη του κοροναϊού. Το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει πλήρως, άνθρωποι πεθαίνουν σπίτια τους, η καύση των νεκρών γίνεται αυτοσχέδια στους δρόμους.

Οι ταξικές ανισότητες που χαρακτηρίζουν την αχανή χώρα, αναδεικνύονται με τον πιο τραγικό τρόπο στην κρίση της πανδημίας. Η είδηση ότι πτώματα ξεβράζονται στον Γάγγη έκανε τον γύρο του κόσμου τις προηγούμενες μέρες.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν την είδηση ανακοινώνοντας έναν μακάβριο «τρόπο αντιμετώπισης». Τοποθέτησαν δίχτυ στον Γάγγη για να «κρατάει» τις σορούς.

Ο υπουργός Υδάτινων Πόρων του κρατιδίου Μπιχάρ, στην βορειοανατολική Ινδία, Σαντζάι Κούμαρ ανακοίνωσε σήμερα μέσω Twitter ότι το «δίχτυ τοποθετήθηκε στον ποταμό στο ύψος των συνόρων με το κρατίδιο Ούταρ Πραντές» όπου ενισχύθηκαν και οι περιπολίες.

Στο κρατίδιο Μπιχάρ εντοπίστηκαν 71 πτώματα ενώ, σύμφωνα με τις εφημερίδες, 25 πτώματα βρέθηκαν στην περιοχή Γκαχμάρ, στο Ούταρ Πραντές.

Η κυβέρνηση του κρατιδίου «επιλήφθηκε της τραγικής υπόθεσης των πτωμάτων που επέπλεαν» στα νερά του Γάγγη, πρόσθεσε ο Σαντζάι Κούμαρ, εκφράζοντας τη «λύπη του για την τραγωδία και την ζημιά που προκλήθηκε στον ποταμό Γάγγη».

Ο υπουργός σημείωσε ότι νεκροψίες που έγιναν έδειξαν ότι οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν πριν από 4 με 5 μέρες.

Σύμφωνα με κατοίκους που ρωτήθηκαν από το AFP, τα πτώματα μπορεί να εγκαταλείφθηκαν στον ποταμό, που είναι ιερός για τους ινδουιστές, από συγγενείς, οι οποίοι δεν θα διέθεταν τα μέσα για να αγοράσουν ξύλα για την αποτέφρωσή τους ή αναγκάστηκαν να το κάνουν λόγω της έλλειψης χώρου στα αποτεφρωτήρια που έχουν γεμίσει από θύματα της πανδημίας.

