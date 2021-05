Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να αυξήσει την ένταση των επιθέσεων στη Γάζα μετά από μια ημέρα άγριων συγκρούσεων που άφησαν πίσω τους 31 ανθρώπους νεκρούς -ανάμεσά τους πολλά παιδιά- κι ενώ ισραηλινές δυνάμεις και παλαιστίνιοι μαχητές πραγματοποιούν αεροπορικούς βομβαρδισμούς και επιθέσεις με ρουκέτες.

Καθώς οι γιατροί και στις δύο πλευρές ανακοίνωναν τον θάνατο 28 Παλαιστινίων -συμπεριλαμβανομένων δέκα παιδιών- και τριών Ισραηλινών, ο Νετανιάχου, σε διάγγελμα αργά το βράδυ της Τρίτης, διεμήνυσε πως δεν θα υπάρξει παύση των συγκρούσεων αγνοώντας ουσιαστικά τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για κατάπαυση του πυρός.

«Αποφασίστηκε τόσο η ένταση όσο και η συχνότητα των επιθέσεων να αυξηθούν» δήλωσε, εκτοξεύοντας απειλές προς τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, «θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος» για την ολοκλήρωση της αποστολής.

Παίρνοντας τη «σκυτάλη» ο επικεφαλής της Χαμάς, διεμήνυσε πως η οργάνωση είναι «έτοιμη» εάν το Ισραήλ κλιμακώσει τις συγκρούσεις. «Εάν (το Ισραήλ) θέλει να κλιμακώσει, είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό, και αν θέλει να σταματήσει, είμαστε επίσης έτοιμοι» δήλωσε ο Ismail Haniyeh.

Κάτοικοι στην πόλη της Γάζας ανέφεραν βομβαρδισμούς σε πολυώροφα κτίρια, καθώς οικογένειες πέρασαν το προηγούμενο βράδυ σε καταφύγια. Την Τρίτη το απόγευμα, ένα κτίριο 13 ορόφων που στεγάζει διαμερίσματα και γραφεία αξιωματούχων της Χαμάς χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επίθεση και κατέρρευσε.

Οι κάτοικοι είχαν προηγουμένως λάβει εντολή να εκκενώσουν το κτίριο. Σε απάντηση, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς εκτόξευσε 130 ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και να σημειωθούν εκρήξεις σε προάστιο της πόλης.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρουκέτες που έπληξαν την περιοχή του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ, ενώ μια γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV, ένας πύραυλος έπληξε κτίριο στο προάστιο Χολόν, καθώς και ένα λεωφορείο.

Βίντεο – ντοκουμέντο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τη στιγμή της επίθεσης μέσα στο κέντρο της πόλης, με δεκάδες πολίτες να βρίσκονται στο σημείο. Όλοι τρέχουν έντρομοι, ενώ έχουν ξεσπάσει φωτιές σε πολλά σημεία.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ανέστειλε τη λειτουργία του και οι πτήσεις ανακατευθύνονται στην Κύπρο.

VIDEO: Footage of the moment of impact of a rocket in Holon, south of Tel Aviv tonight. – @TheIsraelink pic.twitter.com/aE1PZcIP7z

Νωρίτερα, δύο γυναίκες, ηλικίας 40 και 65 ετών, είχαν χάσει τη ζωή τους στην πόλη Ασκελόν του νότιου Ισραήλ που δέχθηκε επίσης επίθεση. Από το βράδυ της Δευτέρας, όταν και η κατάσταση ανεφλέγη, έχουν εκτοξευτεί περισσότερες από 700 ρουκέτες προς το Ισραήλ, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.

Millions of Israelis are under heavy rocket fire by Hamas from #Gaza this evening.

Israel has every right to protect its citizens from Hamas’ barbaric terroriam.

👇direct rocket hit in the city of Holon

pic.twitter.com/Vb1reYi4M6

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 11, 2021