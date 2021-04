«Ο πρωθυπουργός και όλοι μας παρακαλέσαμε, προστρέξαμε στους πολίτες να έλθουν όσο το δυνατόν συντομότερα να εμβολιαστούν έτσι ώστε να δημιουργηθεί ασπίδα και για τους ίδιους και για την κοινωνία συνολικά», δήλωσε, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Alpha 989″, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι το εμβόλιο είναι το «διαβατήριο» της επόμενης ημέρας. Για μη υπεύθυνη στάση επέκρινε εξάλλου τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή σημερινή δήλωσή του για το Astra Zeneca.

Χαρακτηρίζοντας, ειδικότερα, «εξαιρετική» την εικόνα προσέλευσης των 30άρηδων στα εμβολιαστικά κέντρα, ο υπουργός Επικρατείας σημείωσε με έμφαση, ότι «το εμβόλιο είναι το «διαβατήριο» για τη σωτηρία μας και την ανάκαμψή μας, ας το καταλάβουν όλοι, ακόμη κι εκείνοι που κινδυνολογούν». Ενώ επανέλαβε και το κυβερνητικό πλάνο για τους εμβολιασμούς: «σήμερα έχουμε φθάσει τα 3 εκατ. εμβόλια, 2 εκατ. μοναδικά πρόσωπα εμβολιασμένα, και μέχρι τέλος Μαΐου εκτιμούμε ότι θα έχουμε φθάσει τους 5 εκατ. εμβολιασμούς, στόχος φιλόδοξος αλλά είμαστε αισιόδοξοι».

Κληθείς δε, να σχολιάσει τις επιφυλάξεις της καθηγήτριας του ΕΚΠΑ, Αθηνάς Λινού για το εμβόλιο της Astra Zeneca σε ό,τι αφορά τους νεότερους ανθρώπους, ο Γ. Γεραπετρίτης αντέτεινε ότι «το AstraZeneca είναι ένα εμβόλιο το οποίο έχει κριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ότι είναι ένα ασφαλές εμβόλιο. Οι παρενέργειες είναι σπανιότατες, όπως έχουν όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Στη στάθμιση είναι ασφαλές και εάν η κυρία Λινού έχει διαφορετική άποψη, καλό είναι να εισφέρει και την τεκμηρίωση». Εξάλλου, συνέχισε την επιχειρηματολογία του, στην Ευρώπη έχει γίνει ένας τεράστιος αριθμός από εμβόλια AstraZeneca, στο Ηνωμένο Βασίλειο σχεδόν αποκλειστικά εμβολιάζονται με AstraZeneca, και οι περιπτώσεις παρενεργειών είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Στο σημείο αυτό επικαλέστηκε μάλιστα στοιχεία του ΕΚΠΑ (καθηγητές Ε. Καστρίτης – Αθ. Δημόπουλος), σύμφωνα με τα οποία οι πιθανότητες να υποστεί κανείς θρόμβωση, ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού, είναι 0,0004% από το εμβόλιο της Astra Zeneca, 0,18% από το κάπνισμα και 16,5% από τη νόσηση από covid-19.

Τούτων δοθέντων, η αποχή από τα εμβόλια «δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο, το οποίο μας δημιουργεί παράπλευρα, σοβαρότατα προβλήματα. Όχι μόνο για τους ίδιους τους πολίτες που δεν προσέρχονται να εμβολιαστούν μολονότι ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας. Ο πρωθυπουργός και όλοι μας παρακαλέσαμε, προστρέξαμε στους πολίτες να έλθουν όσο το δυνατόν συντομότερα να εμβολιαστούν έτσι ώστε να δημιουργηθεί ασπίδα και για τους ίδιους και για την κοινωνία συνολικά», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του υπουργού Επικρατείας. «Αισθάνομαι», συμπλήρωσε, «ότι αυτή τη στιγμή κρατιόμαστε πίσω και χρονικά και ουσιαστικά στο να ξαναβγούμε σε μια παραγωγική διαδικασία και εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν προσέρχονται να εμβολιαστούν».

Το «ξεστοκάρισμα» του Τσίπρα

Όταν όμως του ζητήθηκε να σχολιάσει όσα είχε πει νωρίτερα (στον Αντ1) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. για το εμβόλιο της Astra Zeneca, ο Γ. Γεραπετρίτης παρατήρησε ότι «ο κ. Τσίπρας είπε και το α και το -α», δηλαδή ότι και «είναι ένα ασφαλές εμβόλιο», αλλά και από την άλλη ότι «η επιχείρηση που έγινε για να δοθεί το Astra Zeneca, ήταν επιχείρηση για να ξεστοκάρουμε».

Ζήτησε, μάλιστα, να γίνει αντιπαραβολή των αναφορών του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, ο οποίος «με στάση υπευθυνότητας απέναντι σε όλους τους πολίτες και την ανάκαμψη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, δήλωσε ότι το καλύτερο εμβόλιο είναι το πιο σύντομο εμβόλιο». Και, χαρακτηρίζοντας την αποστροφή Τσίπρα, «προσβλητική» και προς την κυβέρνηση και προς την κοινωνία, αντέτεινε ότι «η Ελλάδα έχει αυτήν τη στιγμή μια εμβολιαστική πολιτική, η οποία έχει αποδώσει. Και έχει αποδώσει γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού έχει προσέλθει και έχει εμβολιαστεί. Είναι σημαντικό να δημιουργούμε συνθήκες εμπιστοσύνης προς τα εμβόλια γιατί», όπως εξήγησε, «είναι η μόνη διέξοδος για να μπορέσουμε να επανέλθουμε. Αν, λοιπόν, έρχονται, εκείνοι οι οποίοι κατ’ εξοχήν ασκούν επιρροή, όπως ο πρώην πρωθυπουργός, και ουσιαστικά διαβάλλουν την προσπάθεια θέτοντας ως βάση του συλλογισμού τους ότι δεν είναι ο λόγος δημόσιας υγείας που ωθεί στο να δοθούν τα εμβόλια στις νεότερες ηλικίες αλλά είναι μόνο κάποια άσχετα αίτια, όπως το να μην ξεμείνουν τα εμβόλια, τότε αυτό δεν είναι υπεύθυνη στάση», ανέφερε εν κατακλείδι για το ζήτημα αυτό.

Και σε άλλο σημείο της συνέντευξης, στηλίτευσε «την υπερέκθεση και υπερπροβολή κάποιων μάλλον περιθωριακών απόψεων του αντιεμβολιαστικού κινήματος» αφενός, τις «προσωπικές πολιτικές ατζέντες» από ανθρώπους που ασκούν επιρροή αφετέρου. «Δεν μέμφομαι τους πολίτες που δεν προσέρχονται», διευκρίνισε, ζήτησε όμως να ακούν οι πολίτες τους επιστήμονες, φέρνοντας το παράδειγμα της προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρίας Θεοδωρίδου, ενός ανθρώπου που «έχει αφιερώσει τη ζωή του στο ζήτημα αυτό, και έρχεται και λέει, «παιδιά, ελάτε είναι το ‘διαβατήριο’ για τη σωτηρία μας»». Ενώ για τους 30άρηδες της κυβέρνησης – «όσοι είναι 30άρηδες, δυστυχώς ο μέσος όρος ηλικίας δεν είναι τόσο χαμηλός όσο θα έπρεπε», παρατήρησε -, όπως η κυρία Μιχαηλίδου και ο κ. Κώτσηρας, από τότε που άνοιξε η πλατφόρμα, έχουν προστρέξει και έχουν κάνει τα εμβόλιά τους, παρατήρησε ο υπουργός.

Ο κίνδυνος της διασποράς το Πάσχα

Αναφορικά με το «γιατί» των κυβερνητικών επιλογών σε ό,τι αφορά τις ημέρες του Πάσχα, ο Γ. Γεραπετρίτης επεσήμανε, «ακούμε επίκαιρα δεδομένα, ακούμε τα επιστημονικά δεδομένα. Η επιλογή που έγινε, ήταν να κρατηθούμε την περίοδο του Πάσχα διότι αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος είναι να υπάρχει ευρύτερη γεωγραφική διασπορά από τη μαζική έξοδο. Στην Αττική υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες υγειονομικές δυνατότητες, μπορεί να είμαστε ψηλά σε κρούσματα και νοσηλευόμενους, υπάρχει όμως πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα, αντίστοιχη δυνατότητα δεν υπάρχει στην επαρχία».

Ως εκ τούτου, «η εξαγωγή δια της διασποράς του ιού θα ήταν μεγάλο πρόβλημα για όλη τη χώρα. Η επιλογή ήταν να κρατηθούμε το Πάσχα, αλλά να έχουμε ένα πολύ σαφές χρονοδιάγραμμα, πότε η κοινωνία θα ανοίξει».

Ενώ για τα self tests δήλωσε ότι «έχουν βοηθήσει πολύ, όπως συνέβη και με τα rapid tests, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα της Ευρώπης, η οποία χρησιμοποίησε σε τέτοια ευρεία κλίμακα τα self tests και δωρεάν για τους πολίτες. Η επιτροπή μας έθεσε πολύ υψηλά στάνταρτ για κάθε δραστηριότητα που ανοίγει, ανοίγει με προσοχή, περίσκεψη και self tests. Αυτά τα αυτοδιαγνωστικά τεστ μας έχουν δώσει πολύ μεγάλη δυνατότητα, που είναι να μπορούμε να διαγνώσουμε τους ασυμπτωματικούς», ανέφερε επίσης επικαλούμενος και τους πρόσφατους χάρτες του ECDC, που «αναδεικνύουν την Ελλάδα ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες στον αριθμό των τεστ και στη θετικότητα, που είναι ο πιο σημαντικός δείκτης, στο «πράσινο» κάτω από το 4%».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο υπουργός αναφέρθηκε και στη χθεσινή κατάθεση, από τη χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του εθνικού σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης: «πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «η Ελλάδα ήταν η δεύτερη χώρα της Ευρώπης η οποία κατέθεσε (σχέδιο) και σίγουρα κατέθεσε το πιο ποιοτικό έργο, πιστοποιημένο από διεθνείς φορείς. Είναι 175 έργα και μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν τη χώρα την επόμενη πενταετία. Είναι ένα πολύ αισιόδοξο και φιλόδοξο πλάνο, ποσοτικοποιημένο απολύτως, και αφορά το σύνολο της χώρας γεωγραφικά».

Πηγή: ΑΜΠΕ