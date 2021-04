Ο έγκυρος δημοσιογράφος του «TNT Sports», Μαρσέλο Μπέχλερ, έριξε… βόμβα μεγατόνων μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, αποκαλύπτοντας ότι η Παρί Σεν Ζερμέν έχει καταθέσει πρόταση συνεργασίας στον Λιονέλ Μέσι.

Συγκεκριμένα, ο Μπέχλερ υποστηρίζει ότι η γαλλική ομάδα έχει κάνει πρόταση στον Αργεντινό σούπερ σταρ για συνεργασία διάρκειας δύο ετών, αλλά και με την προϋπόθεση ανανέωσης του συμβολαίου του για έναν ακόμη χρόνο.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν θεωρεί πως έχει κάνει μια… ανίκητη προσφορά στον Λιονέλ Μέσι και πως ο Αργεντινός στο τέλος θα την αποδεχτεί», ανέφερε σε ζωντανή εκπομπή ο δημοσιογράφος.

EXCLUSIVO! 🔥 Em apuração do nosso repórter @marcelobechler, o PSG toma a frente na corrida por Lionel Messi e já apresentou um contrato de DOIS ANOS com mais um opcional! E aí, será que veremos o craque com uma nova camisa dessa vez? #PSG #Messi pic.twitter.com/Ltc4VOg6L4

— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 27, 2021