Η Ινδία για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων κοροναϊού που έχουν αναφερθεί ποτέ σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο μέσα σε ένα 24ωρο, με 349.691 νέες μολύνσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα στη χώρα καταγράφηκε και ρεκόρ θανάτων, αφού τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν στην covid-19, 2.767 άνθρωποι.

Συνολικά, από την αρχή της πανδημίας στην Ινδία έχουν αναφερθεί 16,96 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού και και 192.311 θάνατοι από covid-19.

“Σκεφτόμαστε τον ινδικό λαό εν μέσω αυτού του φρικτού ξεσπάσματος της covid-19. Συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας στην ινδική κυβέρνηση και θα προσφέρουμε άμεσα επιπλέον βοήθεια στον λαό της Ινδίας και τους ήρωες υγειονομικούς της Ινδίας”, έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στο Twitter.

Our hearts go out to the Indian people in the midst of the horrific COVID-19 outbreak. We are working closely with our partners in the Indian government, and we will rapidly deploy additional support to the people of India and India’s health care heroes.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 25, 2021