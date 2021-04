Άμεση ήταν η αντίδραση της Τουρκίας, στην απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, «απορρίπτει πλήρως» την απόφαση των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την Γενοκτονία των Αρμενίων.

Μάλιστα, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για «λαϊκισμό».

#BREAKING We entirely reject this statement based solely on populism: Turkish foreign minister on US president’s statement on Armenian claims — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) April 24, 2021

«Η Τουρκία δεν έχει να μάθει τίποτα από κανέναν για το παρελθόν της» συμπληρώνει ο Τσαβούσογλου.

#BREAKING On US President Biden’s remarks on Armenian claims, Turkish foreign minister says Turkey has nothing to learn from anybody about its own past — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) April 24, 2021

«Οι λέξεις δεν μπορούν να αλλάξουν ή να ξαναγράψουν την ιστορία. Δεν μπορούμε να μάθουμε από κανέναν για την ιστορία μας. Απορρίπτουμε πλήρως αυτή τη δήλωση, της οποίας η μόνη βάση είναι ο λαϊκισμός» ήταν ολόκληρη η δήλωση Τσαβούσογλου.

«Δεν έχει αξία η δήλωση του Μπάιντεν»

Λίγα λεπτά αργότερα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία, μεταξύ άλλων, τονίζει πως η δήλωση του αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, δεν έχει καμία αξία.

#BREAKING Turkish Foreign Ministry says statement by US’ Biden, who is neither legally nor morally authorized to judge history, has no value — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) April 24, 2021

«Η δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν έχει ούτε νομική ούτε ηθική εξουσία να κρίνει ιστορικά ζητήματα, δεν έχει αξία» αναφέρει χαρακτηριστικά.