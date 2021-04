Σοκάρουν οι εικόνες από την μεγαλύτερη μητρόπολη της Ινδίας, το Δελχί, όπου εκεί η πανδημία έχει πάρει σοκαριστικές διαστάσεις.

Είναι μάλιστα τόσο σαρωτικό ς ο κοροναϊός που χτες στην πόλη 29 εκατομμυρίων κατοίκων επιβλήθηκαν αυστηρά περιοριστικά μέτρα διάρκειας μίας εβδομάδας προκειμένου να πάρει ανάσα στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας, καθώς έχουν απομείνει μόλις 100 ελεύθερες κλίνες εντατικής θεραπείας.

Την ίδια στιγμή οι αρχές στο Δελχί αποτεφρώνουν εκατοντάδες νεκρούς από την νόσο Covid – 19 σε καθημερινή βάση, με τα στοιχεία να κάνουν λόγο για περισσότερες από 80 αποτεφρώσεις την ημέρα, σε δημόσιους χώρους.

Μάλιστα σε ολόκληρη τη χώρα τα κρεματόρια λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, ώστε να αποτεφρωθούν οι σοροί των νεκρών από την Covid – 19.

Το υγειονομικό σύστημα της Ινδίας βρίσκεται στα πρόθυρα της πλήρους κατάρρευσης καθώς η ινδική μετάλλαξη του κοροναϊού σαρώνει τη χώρα των 1,3 δισεκατομμυρίων κατοίκων.

Συγκεκριμένα περισσότερα από 200.000 περιστατικά καταγράφονται ημερησίως, 20 φορές περισσότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο απαγόρευσε τα ταξίδια από την Ινδία, αλλά σύμφωνα με αρμόδιες αρχές που επικαλείται η tabloid Daily Mail, ίσως να είναι πολύ αργά.

Ενδεικτικά χτες κατεγράφησαν 259.170 κρούσματα, το ψηλότερο ημερήσιο ποσοστό στον κόσμο και 1.761 θάνατοι, το υψηλότερο ημερήσιο ποσοστό στην Ινδία, την ώρα που αρκετοί επιστήμονες θεωρούν ότι η ινδική μεταλλαγή του ιού ενδέχεται να μην αντιμετωπίζεται από τα υπάρχοντα εμβόλια.

#BREAKING India records more than 2,000 Covid deaths in 24 hours: official data pic.twitter.com/fDqwLbZmxz

— AFP News Agency (@AFP) April 21, 2021