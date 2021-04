Μπορεί η Ντόρτμουντ να μην κατάφερε να προκριθεί, καθώς ηττήθηκε για δεύτερη φορά από τη Μάντσεστερ Σίτι με 2-1, ωστόσο η βραδιά αυτή θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Ο 17χρονος μέσος των Βεστφαλών ήταν αυτός που έβαλε προσωρινά μπροστά στο σκορ τη γερμανική ομάδα, καταφέρνοντας μάλιστα να σκοράρει μόλις το πρώτο του γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ένα ιστορικό γκολ, όχι μόνο για τον ίδιο τον 17χρονο μέσο, αλλά για όλη την Μπορούσια. Με το τέρμα αυτό, ο Μπέλινγκχαμ έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Ντόρτμουντ στο Champions League, σε ηλικία 17 χρονών, 9 μηνών και 16 ημερών.

17/9/16 – @BellinghamJude becomes the youngest @BlackYellow player to score a goal in the #UCL at the age of 17 years, 9 months, 16 days. Gifted. #bvbmci pic.twitter.com/0xb1b2yNIs

