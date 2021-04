Ο Ντουέιν Τζόνσον γνωστός και ως «The Rock «φλερτάρει» με την ιδέα στο να διεκδικήσει τον αμερικανικό προεδρικό θώκο.

Ο αθλητής του WWE που έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ, μίλησε ξανά για την ιδέα να «βουτήξει» στην πολιτική μετά από μια δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία ο Τζόνσον έχει τεράστια διεισδυτικότητα στην αμερικανική κοινωνία και πολλοί είναι εκείνοι που θα τον υποστήριζαν για τη θέση του προέδρου και τον Μάθιου ΜακΚόναχι ως κυβερνήτη του Τέξας.

Not sure our Founding Fathers ever envisioned a six-four, bald, tattooed, half-Black, half-Samoan, tequila drinking, pick up truck driving, fanny pack wearing guy joining their club – but if it ever happens it’d be my honor to serve the people 🙏🏾💪🏾🇺🇸 https://t.co/6Xd9ADzqX7

— Dwayne Johnson (@TheRock) April 9, 2021