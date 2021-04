Ο γάμος της Μπιγιονσέ και του Τζέι Ζ μετρά 13 ολόκληρα χρόνια και φυσικά ανήμερα της επετείου τους, στις 4 Απριλίου, φρόντισαν να το γιορτάσουν με όλες τις τιμές. Το ζευγάρι επέλεξε να ταξιδέψει στο Λας Βέγκας με το ιδιωτικό του jet και να απολαύσει ένα ρομαντικό δείπνο.

Jay Z flew Beyoncé to Vegas on a private plane for their anniversary dinner and sex. 😂🤣 pic.twitter.com/Jsu1PMYvpE

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκαν η Μπιγιονσέ, τραγουδίστρια του Brown Skin Girls φαίνεται να φοράει ένα μαύρο και κόκκινο τουίντ σακάκι με ταιριαστό σορτς και ένα ζευγάρι κόκκινα τακούνια με μια μεγάλη κορδέλα γύρω από τον αστράγαλο.

Ο Τζέι Ζ, 51 ετών, ήταν πιο διακριτικός με ένα μαύρο μακρυμάνικο φούτερ προς τιμήν του μουσείου του Νιού Ντέιβις στο Λος Άντζελες.

Has someone investigated why, of all of the places beyonce and Jay z could have gone for their anniversary, they chose… Cipriani? pic.twitter.com/FBsIXSPRax

— Rachel Gruber (@rachgrub) April 11, 2021