Οι έντονες συναισθηματικές μεταπτώσεις και οι εσωτερικές συγκρούσεις είναι καταστάσεις φυσιολογικές όταν βιώνουμε την εμπειρία του χωρισμού ή ενός διαζυγίου, ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία η απόφαση του χωρισμού είναι επιλογή του άλλου ατόμου και όχι η δική μας. Ο θυμός, οι ενοχές, η ματαίωση και η απόρριψη, η λύτρωση και η θλίψη, ο φόβος και η σύγχιση, είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που παρουσιάζονται με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση στον άνθρωπο που πενθεί το τέλος μίας σχέσης.

Η αποδοχή του χωρισμού και της απομάκρυνσης από τον “σημαντικό άλλο” είναι διαδικασία που απαιτεί χρόνο, 6 μήνες τουλάχιστον. Για να ολοκληρωθεί είναι απαραίτητο το άτομο να αναγνωρίσει και να βιώσει τα επώδυνα συναισθήματα που την συνοδεύουν. Γενικά, η διαδικασία μέσω της οποίας επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματα αυτά γίνεται σταδιακά. Η διάρκεια και η ένταση του κάθε σταδίου διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο.

Πρόκειται για “διαδικασία πένθους”, καθώς τα συναισθηματικά στάδια τα οποία διαβαίνουν οι άνθρωποι, είναι παρόμοια με εκείνα που βιώνουμε όταν πενθούμε ένα αγαπημένο πρόσωπο, που δεν βρίσκεται πλέον στην ζωή. Στην ψυχολογία ο όρος “διαδικασία πένθους” χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία σειρά από ιδιαίτερα έντονες συγκινησιακές και νοητικές καταστάσεις, που είναι αποτέλεσμα ενός ξαφνικού ή απρόσμενου γεγονότος, το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, και ενίοτε αλλοιώνει, τη φυσιολογική ροή στη ζωή ενός ανθρώπου.

Έχει αρετές ο χωρισμός;

Το βιβλίο «Οι αρετές του χωρισμού» θα σας δείξει πώς ο χωρισμός μπορεί να αποτελέσει το μέσο που θα σας βοηθήσει να ζήσετε μια ευχάριστη ζωή, ειδικά αν βρίσκεστε στα πρόθυρα ενός χωρισμού, αν έχετε μόλις χωρίσει και αγωνίζεστε να προχωρήσετε μπροστά, ή αν δοκιμάζετε την πρώτη σας απογοήτευση έχοντας χάσει τον έρωτα της ζωής σας.

Με οδηγό το βιβλίο αυτό, θα διέλθετε τα οχτώ στάδια του χωρισμού: Αυτοπεποίθηση – Παρακίνηση – Επίγνωση – Αυτοέκφραση – Μοναδικότητα – Ανεξαρτησία – Αφύπνιση – Νέο ξεκίνημα.

Ο χωρισμός, στις πολλές μορφές του, είναι ένα συναρπαστικό μείγμα αντικρουόμενων συναισθημάτων, τα οποία συνήθως βιώνονται όλα ταυτόχρονα. Ωστόσο, ο καθένας μπορεί να μάθει να πετάει, και κάποια μέρα η ψυχή σας θα αναπτερωθεί φτάνοντας πιο ψηλά από ποτέ.

Η Σούζι Ρέντινγκ, ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου Self-care for tough times είπε για το έργο της Έιμι Ράνσομ:

«Ένα εξαιρετικό βιβλίο, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και ενδυναμωτικό. Η Έιμι προσφέρει αριστοτεχνικά ρεαλιστικές, πρακτικές και κατανοητές συμβουλές, με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί ο καθένας. Θα αισθανθείτε σαν κάποιος να σας αγκαλιάζει και να σας καθοδηγεί με αγάπη μέσα από τη δοκιμασία της απώλειας και της θλίψης σε μια εκπληκτική αναγέννηση.

Αυτό το βιβλίο θα σας βοηθήσει να βρείτε τη δική σας αλήθεια, την απαραίτητη επίγνωση και ενέργεια, για να ξεκινήσετε ένα νέο συναρπαστικό κεφάλαιο στη ζωή σας».

Λίγα Λόγια για την συγγραφέα

Η Έιμι Ράνσομ είναι συγγραφέας και μητέρα τριών παιδιών. Η συγγραφική της καριέρα ξεκίνησε στα 36 της, όταν δημιούργησε ένα μπλογκ με τίτλο “Surviving Motherhood”, όπου μοιραζόταν ιστορίες και ενοράσεις για τη ζωή της με τη δίχρονη και την τετράχρονη κόρη της. Έπειτα, η Έιμι προχώρησε σε αυτοέκδοση του βιβλίου The New Mum’s Notebook, ένα ημερολόγιο που σκοπό έχει να βοηθήσει τις νέες μητέρες να μη χάσουν το μυαλό τους.

Το 2016, η Έιμι χώρισε από τον σύζυγό της, έπειτα από εννέα χρόνια γάμου και έχοντας τρία παιδιά. Θεωρεί ότι ο χωρισμός ήταν μια από τις θετικότερες εμπειρίες της.

Την Έιμι την ενδιέφερε πάντοτε το σύμπαν, η εναλλακτική σκέψη και η προσέλκυση των δικών της επιθυμητών αποτελεσμάτων. Πιστεύει ότι το ταξίδι μας, παρότι μοναδικό για όλους, είναι πιο διαφωτιστικό όταν γίνεται με συντροφιά και ότι όλοι αξίζουμε στήριξη και επιβεβαίωση για να ταξιδέψουμε με χαρά. Αυτή είναι η αρχή πίσω από όλα όσα γράφει – και ιδιαίτερα πίσω από το συγκεκριμένο βιβλίο.

Η Έιμι έχει σημειώσει πολλές εμφανίσεις στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, όπως στη ραδιοφωνική εκπομπή Steve Wright in the Afternoon του σταθμού Radio 2, τις εκπομπές Woman’s Hour και This Morning του σταθμού Radio 4, καθώς και στα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών BBC, Sky και Channel 5.