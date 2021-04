Ο πρίγκιπας Κάρολος, διάδοχος του βρετανικού θρόνου, απέτισε σήμερα φόρο τιμής στον πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος απεβίωσε χθες, λέγοντας πως ο «αγαπημένος του μπαμπάς» θα του «λείψει πάρα πολύ» και χαιρετίζοντας την «αξιοσημείωτη και αφοσιωμένη υπηρεσία» του στη χώρα του.

«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ο πατέρας μου λείπει πάρα πολύ στην οικογένειά μου και σε εμένα», δήλωσε ο μεγαλύτερος γιος του πρίγκιπα Φίλιππου και της βασίλισσας της Βρετανίας Ελισάβετ σε μια σύντομη δήλωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας έκανε λόγο για την «αξιοσημείωτη και αφοσιωμένη υπηρεσία του στη βασίλισσα, στην οικογένειά μου και στη χώρα» τις επτά τελευταίες δεκαετίες.

«Ο αγαπημένος μου μπαμπάς ήταν ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος ο οποίος πιστεύω θα έμενε κατάπληκτος από τις αντιδράσεις και τα συγκινητικά πράγματα που ειπώθηκαν γι΄αυτόν» είπε ο πρίγκιπας Κάρολος, ευχαριστώντας το κοινό για την υποστήριξή του «σε αυτή την ιδιαίτερα λυπηρή στιγμή».

