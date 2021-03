Ο διαιτητής του παιχνιδιού της Ακτής Ελεφαντοστού με την Αιθιοπία κατέρρευσε στο γήπεδο και μεταφέρθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο.

Μεγάλη ανησυχία επικράτησε στο Αμπιτζάν, με τον αγώνα φυσικά να διακόπτεται στο 81ο λεπτό λόγω της κατάρρευσης του Τσαρλς Μπούλου.

Τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο Γκανέζο ρέφερι, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο. Ο αγώνας δεν συνεχίστηκε διότι ο αναπληρωματικός διαιτητής ήταν Ιβοριανός και δεν μπορούσε να διευθύνει το ματς λόγω εντοπιότητας.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Τσαρλς Μπούλου.

Referee Just Passed Out, Hope He is okay🙏

Ivory coast vs Ethiopia pic.twitter.com/aiFVZz4DMJ

— Goaldigger®️🎖️ (@betplaceke) March 30, 2021