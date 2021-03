Το ζήτημα των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ θίγει ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ στο μπλογκ του και, όσον αφορά στην Τουρκία, κάνει λόγο για βελτίωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά «ανησυχητικές αποφάσεις» στο εσωτερικό της χώρας.

«Με τους υπουργούς της ΕΕ, συμφωνήσαμε ότι υπήρξε βελτίωση όσον αφορά τη συνολική ρητορική που χρησιμοποιήθηκε και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, έχουμε δει πολύ ανησυχητικές αποφάσεις στo εσωτερικό, ιδίως την καταστολή κατά του δημοκρατικού κόμματος της αντιπολίτευσης HDP και την απόσυρση από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης – nomen est omen – που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Είχα μια μακρά συνομιλία με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών όπου συζητήσαμε αυτά τα θέματα και το Κυπριακό, μετά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Κύπρο» σημειώνει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Παράλληλα εκφράζει την πεποίθηση ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται «ενεργά με την Τουρκία για να διασφαλίσουμε ότι θα αποκτήσουμε και θα διατηρήσουμε μια πιο εποικοδομητική στάση.»

» Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι ηγέτες χαιρέτισαν την έκθεση που παρουσίασα ως Ύπατος Εκπρόσωπος μαζί με την Επιτροπή ως τη σωστή βάση για τα συμπεράσματά τους και συμφώνησαν ότι, δεδομένης της πιο εποικοδομητικής στάσης της Τουρκίας πρόσφατα, πρέπει να στοχεύουμε σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, από τη λειτουργία της τελωνειακής ένωσης, τη μετανάστευση συν άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.»

» Το κάνουμε μέσω μιας σταδιακής, αναλογικής, αλλά και αναστρέψιμης προσέγγισης, εάν η Τουρκία επιστρέψει σε μια πορεία αντιπαράθεσης. Σε αυτήν τη σαφή βάση, θα εργαστώ τώρα ενεργά σε όλα τα σχετικά κομμάτια, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας για τη Διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου και των ευρύτερων περιφερειακών πτυχών».

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος επισήμανε ότι «μια βασική περίπτωση όπου χρειαζόμαστε την Τουρκία να ενεργήσει με πιο εποικοδομητικό τρόπο είναι η Λιβύη. Μετά από δέκα χρόνια συγκρούσεων, ο λαός της Λιβύης έχει μια νέα ευκαιρία με τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας και την πολιτική μετάβαση σε εξέλιξη. Όλοι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιριών, όπως συζήτησα με τον πρωθυπουργό Αλ Ντμπεϊμπά, ο οποίος ηγείται της νέας κυβέρνησης εθνικής ενότητας».

Σχετικά με τη σχέση με τις ΗΠΑ, σημείωσε ότι «αποτελούσε πάντα την πιο στρατηγική μας σχέση και επομένως έχει σημασία ότι υπάρχει πλέον σαφής επιθυμία να επενδύσουμε στη συνεργασία» εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ‘Αντονι Μπλίνκεν «περιέγραψε την ΕΕ ως εταίρο πρώτης επιλογής».

«Αυτή η θετική διάθεση επιβεβαιώθηκε επίσης στη συζήτηση μεταξύ των ηγετών της ΕΕ και του Προέδρου Μπάιντεν. Επαναβεβαίωσε, όπως έχει κάνει στο παρελθόν, το ενδιαφέρον και τη δέσμευση της διοίκησής του να ενισχύσει τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ, βάσει των κοινών δημοκρατικών αξιών και των κοινών μας συμφερόντων.»

» Αυτό το θετικό μήνυμα και η δέσμευση επαναλήφθηκε από την πλευρά της ΕΕ. Το επόμενο καθήκον είναι να συμπληρώσουμε αυτήν την κοινή επιθυμία για διατλαντική δράση» ανέφερε ο κ. Μπορέλ.

Τέλος, τόνισε ότι «είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ είναι σταθερή, ειδικά όταν βλέπουμε έναν κόσμο με απολυταρχικές δυνάμεις που επιδιώκουν να διεκδικούν όλο και περισσότερο».

Last week the pace of international developments was very high and our relationships with the world’s key strategic actors have been in play: the US, China, Russia and Turkey.

Read my blog post on the pieces of this strategic ‘Rubik’s cube’: https://t.co/vrgoOwRsOP pic.twitter.com/GX7onmHiRy

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 29, 2021