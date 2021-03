Την Τουρκία, θα μεταβούν την άλλη Τρίτη 6 Απριλίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αναμένεται να έχουν συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, όπως, ανέφερε ο Εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ, ο Μπάρεντ Λέιντς.

Next week Tuesday April 6 @eucopresident and president @vonderleyen will travel to Turkey for a meeting with president @RTErdogan

— Barend Leyts (@BarendLeyts) March 29, 2021