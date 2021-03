Ένα ακόμα φαβορί έφυγε από το MasterChef με τους συμπαίκτες του να τα βάφουν… μαύρα.

Ο Αντώνης Μητρόπουλος, ένας από τους καλύτερους μάγειρες του παιχνιδιού, δεν κατάφερε να αντιγράψει με επιτυχία το γλυκό της δοκιμασίας και είδε την πόρτα της εξόδου.

Όταν ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Αντώνη, οι συμπαίκτες του ξέσπασαν σε κλάματα με τον κολλητό του Ιωάννη να δηλώνει: «Όλοι έχουμε συναισθήματα και πόσο μάλλον όταν φεύγει ένας άνθρωπος που πίστευα ότι θα ήμασταν μαζί στην τελική πεντάδα. Δυστυχώς, έφυγε πολύ νωρίς το καλύτερο παιδί του σπιτιού» ανέφερε ο Ιωάννης ενώ οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως φεύγει η καρδιά και η χαρά του σπιτιού.

Βέβαια ακόμα και την τελευταία στιγμή, με μια του ατάκα, ο Αντώνης κατάφερε να κάνει κοινό και παίκτες να χαμογελάσουν.

Ο Μητρόπουλος μιμήθηκε την επική πια ατάκα της Ρασέλ από το GNTM και είπε χαρακτηριστικά: «Όπως έλεγε και εκείνο το κορίτσι, ποιος ξέρει I will back»!

«i will back, σαν τον Terminator» είπε ο Αντώνης και λογικά σκεφτόταν το «to be or not to be» γιατί επέλεξε να μην βάλει be εκεί που έπρεπε #MasterChefGR

— κομπλεξιKabouro (@Mikrokabouro) March 23, 2021