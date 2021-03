Ο Ζοάν Λαπόρτα είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο νέος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, καθώς πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του για να αναλάβει τον προεδρικό θώκο.

Στις πρώτες του δηλώσεις φυσικά αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι του οποίου είπε πως θα προσπαθήσει να τον πείσει να παραμείνει κάτοικος Βαρκελώνης.

Παράλληλα, στήριξε τον τεχνικό της ομάδας, Ρόναλντ Κούμαν, μίλησε για τα οικονομικά του συλλόγου και τέλος, στάθηκε στις ακαδημίες, επισημαίνοντας πως η «Μασία» είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κλαμπ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζοάν Λαπόρτα:

«Αν είχαμε ένα γεμάτο γήπεδο, δεν θα έφευγες και είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Η πανδημία μάς έχει πληγώσει, αλλά θα προσπαθήσουμε να σε πείσουμε. Είναι ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία. Συγχώρεσέ με που απευθύνομαι σε σένα τώρα, αλλά ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπώ και πόσο σε αγαπώ ο σύλλογος», είπε στον Αργεντίνο σούπερ σταρ.

Στον Ρόναλντ Κκούμαν: «Ρόναλντ, έχεις την εμπιστοσύνη της διοίκησης. Η ομάδα έχει βελτιωθεί και προσπαθούμε να κατακτήσουμε τίτλους ξανά. Αν διορθώσουμε τα οικονομικά μας, θα είμαστε ξανά ανταγωνιστικοί και στο Champions League. Μπορούμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά για όλα μας τα τμήματα. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για να συνεχίσουμε να είμαστε περήφανοι για τις ομάδες μας».

Για την εκλογή του: «Μόνο ο Θεός ξέρει τι χρειάστηκε για να φτάσουμε εδώ. Βρίσκομαι ανάμεσά σας με ταπεινότητα, θάρρος, χωρίς καταστροφολογία και με αισιοδοξία για το μέλλον. Η Μπαρτσελόνα είναι μια μεγάλη οικογένεια και η παρουσία των αντιπάλων μου στις εκλογές, Βίκτορ Φοντ και Τόνι Φρέισα, σήμερα εδώ το αποδεικνύει. Θα συνεχίσουμε τη βαριά κληρονομιά του συλλόγου. Ξέρουμε πως δεν υπάρχουν 100 μέρες χάριτος».

Για τα οικονομικά της Μπαρτσελόνα: «Η οικονομική κατάσταση του συλλόγου έχει προκαλέσει ανησυχία και προτεραιότητά μας είναι να γίνουμε ξανά αυτάρκεις, με ένα ριζικό πλάνο για να αντιστρέψουμε την κατάσταση και μια ομάδα επαγγελματιών που είναι έτοιμοι γι’ αυτό. Δεν μας φοβίζει, αλλά θα πάρουμε γενναίες αποφάσεις αν χρειαστεί, ακόμη κι αν δεν έχουν ληφθεί ποτέ τέτοιες. Ο ιδρυτής μας πήγαινε πόρτα-πόρτα για να σώσει την ομάδα. Τώρα κι εμείς πρέπει να σηκώσουμε το μανίκια και να ψάξουμε χορηγούς».

Για τη Μασία: «Η Masia είναι πυλώνας του συλλόγου. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε ανθρώπους και παίκτες, όπως ο Μορίμπα. Οι καρδιές μας χτυπούν κάτω από αυτό το έμβλημα».

❝I love you, and Barça also loves you.❞

— Joan Laporta’s message to Leo #Messi pic.twitter.com/PZUOhgt5c9

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2021