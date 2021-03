Διαδήλωση, έρευνα, προσκλήσεις για παραίτηση: η αστυνομία του Λονδίνου βρίσκεται αντιμέτωπη με θύελλα επικρίσεων, μία ημέρα μετά την επίμαχη επέμβαση, προχθές Σάββατο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης χωρίς άδεια στη μνήμη της νεαρής Λονδρέζας η εξαφάνιση της οποίας έχει συγκλονίσει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι εικόνες που δείχνουν γυναίκες με χειροπέδες να έχουν συλληφθεί από την αστυνομία, προκαλούν θύελλα αντιδράσεων που προστίθεται στη συγκίνηση για την εξαφάνιση της 33χρονης Σάρα Εβεραρντ, στις 3 Μαρτίου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι της.

Το σώμα της βρέθηκε σε δάσος του Κεντ. Μέλος της μονάδας της αστυνομίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των διπλωματικών αντιπροσωπειών, αστυνομικός, ο Γουέιν Κούζενς, 48 ετών, κατηγορείται για την απαγωγή και τη δολοφονία της.

Women being snatched by police at the vigil for Sarah Everard. Shameful, shameful scenes. pic.twitter.com/fyUqcfCyug

Η εκδήλωση στη μνήμη της που πραγματοποιήθηκε προχθές Σάββατο με τη συμμετοχή πλήθους γυναικών γνώρισε τη βίαιη καταστολή της αστυνομίας του Λονδίνου.

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ ζήτησε από τον επιθεωρητή των δυνάμεων της αστυνομίας να προχωρήσει σε έρευνα για τις αστυνομικές ενέργειες το προχθεσινό βράδυ.

Δυσαρεστημένος από τις εξηγήσεις που έλαβε από την αστυνομία, ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν ζήτησε επίσης τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας.

Η προοπτική αυτή έγινε ευνοϊκά δεκτή από την αρχηγό της αστυνομίας του Λονδίνου Κρεσίντα Ντικ, η οποία δήλωσε χθες Κυριακή το βράδυ ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, παρά τις εκκλήσεις.

«Κανείς από μας δεν θα ήθελε να δει τα γεγονότα που αντιμετωπίσαμε», είπε, προσθέτοντας ότι αν η συγκέντρωση στη μνήμη της Σάρα Εβεραρντ ήταν νόμιμη, «θα είχε πάει και η ίδια».

Η αστυνομία διέλυσε βίαια τη συγκέντρωση προχθές το βράδυ, διότι παρέβαινε τα περιοριστικά μέτρα κατά της επιδημίας.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να πείσουν τους ανθρώπους να διαλυθούν και πολλοί το έκαναν, είπε. «Εκτός μιας μικρής μειονότητας».

Σύμφωνα με την υπαρχηγό Χέλεν Μπολ, αυτά τα λίγα άτομα άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα και να σπρώχνουν τους αστυνομικούς και να τους πετούν αντικείμενα.

England. Something is wrong. Something is really, very badly wrong.#claphamcommon #SarahEverard pic.twitter.com/ymS1RNYGlj

— Kerry-Anne Mendoza 🏳️‍🌈 (@TheMendozaWoman) March 13, 2021