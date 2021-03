Δεν είναι λίγοι εκείνοι ή εκείνες που μπροστά στην πρόκληση του να χάσουν πολύ γρήγορα βάρος θα έκανα τα πάντα. Για αυτό άλλωστε και η μεγάλη δημοσιότητα που έχουν λάβει οι διάφορες δίαιτες-«εξπρές». Ωστόσο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η γρήγορη απώλεια πολλών κιλών αφενός μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην υγεία, αφετέρου να μη μας βοηθήσει να κρατήσουμε τα κιλά που χάσαμε. Ας δούμε όμως τα πράγματα αναλυτικά:

Συνήθως η γρήγορη απώλεια βάρους προκύπτει από αυστηρές και στερητικές δίαιτες, που απέχουν αρκετά από αυτό που θα χαρακτηρίζαμε ως «ισορροπημένο διαιτολόγιο» και προϋποθέτουν σημαντική μείωση της προσλαμβανόμενης ποσότητας τροφής.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παράλληλη μείωση της πρόσληψης πολύτιμων θρεπτικών συστατικών, που οδηγεί συχνά σε αδυναμία κάλυψης των αναγκών του οργανισμού και κατ’ επέκταση σε αύξηση του κινδύνου εμφάνισης συμπτωμάτων ανεπάρκειας, όπως απώλεια μαλλιών, ζαλάδες, αδυναμία και έντονη κόπωση. Από την άλλη, η γρήγορη μείωση του σωματικού βάρους συνδέεται και με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης σοβαρότερων προβλημάτων, όπως χολολιθίαση, δυσκοιλιότητα και διαταραχές του κύκλου για τις γυναίκες.

The danger of losing weight fast:

⠀

1. The liver! This is the most important organ in which, when alternating diets and regular nutrition, the enzyme system is disrupted. We need enzymes to assimilate and break down various substances. And in violation of this entire system … pic.twitter.com/7O3JjOPSCb

