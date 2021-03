Βιονικός Ινάκι Γουίλιαμς! Για ακόμη μία φορά ο Ισπανός σέντερ φορ της Μπιλμπάο αγωνίστηκε σε παιχνίδι πρωταθλήματος, διευρύνοντας το απίθανο σερί που έχει χτίσει από το 2016!

Από τον Απρίλιο του ’16, μέχρι και σήμερα, ο Γουίλιαμς έχει καταφέρει να αγωνιστεί σε 184 αναμετρήσεις πρωταθλήματος, χωρίς να χάσει κανέναν αγώνα!

Ένα αδιανόητο ρεκόρ του Ισπανού φορ, που δεν έχει αντιμετωπίσει κανέναν τραυματισμό στο διάστημα αυτό, αλλά ούτε κάποια τιμωρία λόγω καρτών. Με τη σημερινή του συμμετοχή κόντρα στη Θέλτα, ο 26χρονος κατάφερε να ανέβει στην 3η θέση της συγκεκριμένς λίστας, πιάνοντας τον Θουμπιθαρέτα.

Μάλιστα, ο επιθετικός της Μπιλμπάο μπορεί να ονειρεύεται την κορυφή και θα τα καταφέρει εφόσον αγωνιστεί σε 18 συνεχόμενα παιχνίδια ακόμα.

Iñaki Williams has now played in 184 consecutive LaLiga games, last missing a game in April 2016.

𝐎𝐍𝐄-𝐇𝐔𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃-𝐀𝐍𝐃-𝐄𝐈𝐆𝐇𝐓𝐘-𝐅𝐎𝐔𝐑. 🤯 pic.twitter.com/LUcalHt2Y0

