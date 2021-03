Ακόμη και μια εβδομάδα μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ στην Ελασσόνα, η γη συνεχίζει να σείεται με αλλεπάλληλες δονήσεις, όπως έχουν προειδοποιήσει άλλωστε οι ειδικοί.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το μεσημέρι της Πέμπτης, σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ελασσόνας, ενώ το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν στα 5,8 χιλιόμετρα.

Ίδιο μέγεθος δίνει και το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, με επίκεντρο 31 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λάρισας.

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.1 strikes 31 km NW of #Lárisa (#Greece) 3 min ago. Please report to: https://t.co/Upt3ih9Z2g pic.twitter.com/KxKub8QRfU

— EMSC (@LastQuake) March 11, 2021