Οι Wu-Tang Clan ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν, αυτό που αποκαλούν, «το σπανιότερο βιβλίο στην ιστορία του χιπ χοπ».

Με τίτλο «Wu-Tang Clan: Legacy», το τεράστιο φωτογραφικό βιβλίο αποτελείται από περισσότερες από 300 σελίδες αδημοσίευτων φωτογραφιών που αναδεικνύουν την ιστορία δεκαετιών του ραπ γκρουπ.

Are you ready for the BIGGEST and RAREST book in hip hop history?

For more info go to – https://t.co/pjtoFXNxLZ#wutang #wutanglegacybook #wuwednesday pic.twitter.com/CMSg11KT5N

— Wu Tang Clan (@WuTangClan) March 3, 2021