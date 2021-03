Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα, καθώς έφυγε με το διπλό από την έδρα της Βιγιαρεάλ, επικρατώντας με 2-0.

Μία ιστορική νίκη για τον σύλλογο και κυρίως για τον Ντιέγκο Σιμεόνε, καθώς ο Αργεντινός τεχνικός κατάφερε να φτάσει σε ένα μεγάλο ρεκόρ.

Με τη νίκη απένεντι στην ομάδα του Έμερι, ο Τσόλο ανέβηκε στην πρώτη θέση της λίστας των προπονητών της Ατλέτικο Μαδρίτης με τις περισσότερες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, μαζί με τον «θρύλο» του συλλόγου και του ισπανικού ποδοσφαίρου, Λουίς Αραγονιές.

Ο Σιμεόνε έφτασε τις 308 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να μείνει μόνος στην κορυφή της λίστας των «ροχιμπλάνκος»…

308 – Diego Simeone 🇦🇷 has earned his 308th victory as @atletienglish coach in all competitions (P512 W308 D120 L84), equaling Luis Aragonés 🇪🇸 for most all-time wins with the Rojiblancos (P612 W308 D135 L169). Cholo. pic.twitter.com/N5FkH3O8Ue

— OptaJose (@OptaJose) February 28, 2021