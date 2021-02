Μπορεί να σπάει ό,τι ρεκόρ κινείται και να μοιάζει ασταμάτητη, ωστόσο η Μάντσεστερ Σίτι δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη σεζόν με το απόλυτο… αμυντικό ρεκόρ. Οι «πολίτες» δέχτηκαν γκολ από τη Γουέστ Χαμ στην αναμέτρηση που γίνεται αυτή τη στιγμή με τα «σφυριά», με τον Αντόνιο να ισοφαρίζει και να γράφει το 1-1.

Το συγκεκριμένο γκολ είναι το 16ο που δέχεται η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα τη φετινή σεζόν στην Premier League. Ένα τέρμα παραπάνω από τα 15 που είχε δεχτεί η Τσέλσι σε ολόκληρη τη σεζόν 2004/05.

Οι «μπλε» του Ζοσέ Μουρίνιο είχαν καταφέρει να γράψουν ιστορία, καθώς είχαν δεχτεί μόλις 15 γκολ στις 38 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ένα ρεκόρ που μέχρι και σήμερα παραμένει… άγγιχτο…

