Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση για τη χρήση διπλής μάσκας, ένα θέμα που έχει απασχολήσει τους ειδικούς, οι οποίοι φέρονται προβληματισμένοι για μια σειρά ζητημάτων σχετικά με τη χρήση μάσκας.

Μεταξύ άλλων, την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων, απασχολήσει το γεγονός ότι ίσως δεν έχει γίνει κατανοητό πώς ακριβώς χρησιμοποιούμε τις μάσκες, αν πλένονται επαρκώς οι υφασμάτινες ή αν γίνεται πολλαπλή χρήση μασκών που δεν είναι προορισμένη για τέτοια χρήση.

Οι εικόνες με πολίτες να μην γνωρίζουν έναν χρόνο από την αρχή της πανδημίας πως να φορούν σωστά τη μάσκα τους, οδηγεί τους λοιμωξιολόγους να βάζουν στο τραπέζι τη σύσταση για χρήση διπλής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι ειδικοί, επισημαίνουν ότι δύο μάσκες παρέχουν μεγαλύτερη προστασία και μάλιστα σε περιπτώσεις έντονου συγχρωτισμού και όταν βρισκόμαστε σε κλειστό χώρο, η διπλή μάσκα παρέχει επιπλέον προστασία 10 -15%.

Το ζήτημα, αναμένεται να συζητηθεί από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων, λόγω του μεταλλαγμένου στελέχους του κοροναϊού, που έχει μεγαλύτερες πιθανότητες μετάδοσης.

Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζεται το ενδεχόμενο και για υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας.

Όπως είπε, μιλώντας στον Σκάι ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος της επιτροπής του υπουργείου Υγείας, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, «έγινε μια υποεπιτροπή και συζήτησε με στελέχη του ΕΟΔΥ πρώτα απ’ όλα για τη μάσκα στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε διάφορες κατηγορίες και χρήσεις να δούμε αν υπάρξουν αλλαγές, άρα επικαιροποιούμε πρώτ’ απ’ όλα αυτές τις οδηγίες, και παράλληλα βλέπουμε και στο γενικό πληθυσμό αλλαγές, και κυρίως σε μέρη όπου έχουμε συγχρωτισμό πχ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς… Εκεί ενδεχομένως να (…) κάνουμε μια συνάντηση η υποεπιτροπή (των επιδημιολόγων), ενδεχομένως αύριο Κυριακή -και Δευτέρα ή Τρίτη- να γίνει μια συνάντηση της επιτροπής, της ολομέλειας, για να αποφασίσουμε για τις αλλαγές».

Ο ίδιος έκανε λόγο για αλλαγές στη μάσκα όπου έχουμε κλειστούς χώρους που συγχρωτίζονται άτομα. «Ενδεχομένως ή χειρουργική μάσκα με το πιαστράκι στο πλάι, για να μην αφήνουμε περιθώριο να μπαίνει αέρας, ή μάσκα χειρουργική και υφασμάτινη από πάνω της» διευκρίνισε.

«Αλλά θέλω να τονίσω ένα πράγμα που είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος… Εάν εγώ φοράω χειρουργική μάσκα και είμαι σε περιβάλλον που τέσσερα – πέντε άτομα δεν φοράνε μάσκα, δεν προστατεύομαι. Προστατεύομαι μόνο κατά 7%. Και άρα αποφεύγουμε χώρους που δε φοράνε μάσκα όπως εκκλησιαστικούς κα. Για μεγάλη προστασία διπλή ή μονή μάσκα φοράμε όλοι μάσκα» επισήμανε ο καθηγητής.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθηνών – Πειραιώς Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στο θέμα: «Εγώ φοράω διπλή μάσκα εδώ και τρεις μήνες, καθώς κινούμαι σε ένα περιβάλλον με υψηλό ιικό φορτίο, με ανθρώπους που έχουν νοσήσει από κοροναϊό».

Ως προς το πότε πρέπει να φορέσουν οι πολίτες διπλή μάσκα, απάντησε «όταν είναι σε περιοχές με υψηλό ιικό φορτίο, δηλαδή μέσα στα μέσα μεταφοράς, σε έναν κλειστό χώρο με πολλούς ανθρώπους, όταν πάμε σε ένα νοσοκομείο. Ξέρεις πιά ο καθένας νομίζω, μετά από έναν χρόνο, που πρέπει να φορέσει διπλή μάσκα, η οποία προσφέρει προστασία πάνω από 92%»

Σύμφωνα με έρευνα του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων, η μετάδοση του ιού μπορεί να μειωθεί μέχρι και 95% με τις διπλές μάσκες ακόμη κι αν κοντά μας βρίσκεται κάποιος που έχει μολυνθεί, αρκεί στον χώρο που θα βρεθεί ο ίδιος και όλοι γύρω του να φορούν 2 σφιχτές χειρουργικές μάσκες ή έναν συνδυασμό πάνινης και χειρουργικής.

In lab tests with dummies, exposure to potentially infectious aerosols decreased by about 95% when they both wore tightly fitted masks, a new @CDCMMWR finds. #WearAMask that fits tightly to your face to stop the spread of #COVID19. More: https://t.co/gi3OLBCnWi. pic.twitter.com/Jt55LUECER

— CDC (@CDCgov) February 10, 2021