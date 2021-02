Μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences έδειξε ότι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν τα ζευγάρια τείνει να διαφοροποιείται μήνες πριν τον χωρισμό.

Τρεις Αμερικανοί ψυχολόγοι με έδρα το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν ανέλυσαν περισσότερες από ένα εκατομμύριο δημοσιεύσεις από 6.800 χρήστες Reddit, στην κατηγορία «Χωρισμοί».

Αναλύοντας τις αναρτήσεις που έκαναν άτομα που εμπλέκονταν σε χωρισμούς παρατήρησαν ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν άλλαζε τρεις μήνες πριν την διακοπή της σχέσης τους. Μάλιστα δεν επέστρεφε στο φυσιολογικό μέχρι τουλάχιστον έξι μήνες μετά τον χωρισμό.

Και όχι, οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με την συνεχή χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ή την υπερβολική χρήση θαυμαστικών. Τα σημάδια είναι πολύ ανεπαίσθητα.

Οι άνθρωποι που πρόκειται να χωρίσουν χρησιμοποιούν πιο προσωπικές και ανεπίσημες εκφράσεις και τείνουν να λένε «εγώ» και «εμείς» πολύ περισσότερο.

«Πρόκειται για σημάδια ότι κάποιος κουβαλά ένα βαρύ φορτίο», εξηγεί η Sarah Seraj, επικεφαλής της μελέτης. «Οι άνθρωποι σκέφτονται και επεξεργάζονται κάτι έντονα και εστιάζουν περισσότερο στους εαυτούς τους».

Η πολύ συχνή χρήση λέξεων όπως «θα έπρεπε», «επειδή», «αποτέλεσμα» είναι και αυτή σημάδι πως προσπαθούν να επεξεργαστούν κάτι για το οποίο δεν είναι σίγουροι και που δεν κατανοούν απόλυτα τη δεδομένη στιγμή.

Επίσης τα ζευγάρια χρησιμοποιούν περισσότερο τις λέξεις «πολύ», «όχι» και «ποτέ» όταν η διάλυση πλησιάζει.

Ακόμη χρησιμοποιούν λέξεις όπως «θα», «πρέπει», «γιατί» και «αποτέλεσμα» συχνότερα επειδή προσπαθούν να επεξεργαστούν κάποια διαδικασία που δεν καταλαβαίνουν ενώ λένε περισσότερο «πολύ» και «πραγματικά» και τείνουν να καταφεύγουν σε λέξεις με αρνητικό φορτίο όπως «όχι» και «ποτέ».

«Φαίνεται ότι ακόμη και προτού οι άνθρωποι αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι πρόκειται να χωρίσουν, ο επικείμενος χωρισμός έχει αρχίσει ήδη να αλλάζει την συμπεριφορά τους», λέει η Seraj. Υποσυνείδητα, γνωρίζουν ότι η σχέση έχει πρόβλημα και οι λέξεις που χρησιμοποιούν το αντικατοπτρίζουν.