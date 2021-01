Σε μια απότομη στροφή 180 μοιρών, η Ευρωπαϊκή Ένωση αργά χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα απέσυρε το σχέδιο της να παρακάμψει μέρος του Πρωτοκόλλου για το Brexit για να περιορίσει τις εξαγωγές εμβολίων κατά της Covid-19 στην Βόρεια Ιρλανδία, μετά την οργή που προκάλεσε η ανακοίνωση της απόφασης των Βρυξελλών στο Μπέλφαστ, στο Λονδίνο και το Δουβλίνο.

«Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης αυτού του μέτρου, η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι το πρωτόκολλο Ιρλανδίας / Βόρειας Ιρλανδίας δεν θα επηρεαστεί», τόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

