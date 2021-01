Πέρασε κιόλα ένας χρόνος από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και την κόρης του Τζίτζι που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την πτώση ελικοπτέρου που τους μετέφερε.

Ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον, και πολύ καλός φίλος του «Black Mamba» έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον έτερο άνθρωπο που έμεινε στην ιστορία των λιμνανθρώπων,

Συγκεκριμένα, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter μια φωτογραφία εκείνου με τον Κόμπι που φορούν τη φανέλα της ομάδας των Λέικερς.

«Ο Κόμπι θα είναι πάντα ο Λέικερ αδερφός μου!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μάτζικ.

Kobe will always be my @Lakers brother for life. 💜💛 pic.twitter.com/7WC9x6h4Dl

