Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος είναι εδώ και λίγες ώρες παίκτης του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Έλληνα κεντρικού αμυντικού.

Μάλιστα ο 32χρονος διεθνής έκανε και την πρώτη του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως είναι χαρούμενος με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Στην ανάρτηση του Παπασταθόπουλου σχολίασε και ο αμυντικός της Νάπολι Κώστας Μανωλάς. Ο παίκτης των «παρτενοπέι» που είναι και πολύ καλός φίλος του, ανέφερε: «Πώς σου πάνε τα κόκκινα αδερφέ μου».

Η ανάρτηση του Παπασταθόπουλου:

Στη συνέχεια έκανε νέα ανάρτηση στα social media, στην οποία ανέφερε:

Happy to be part of the @olympiacosfc family! 🔴⚪ #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/9k1sZDcLEr

— Sokratis Papastathopoulos (@SokratisPapa5) January 25, 2021