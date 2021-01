Η Μπάγερν πέρασε «αέρας» από την έδρα της Σάλκε, επικρατώντας με 4-0 των «βασιλικών μπλε». «Παρών» για ακόμη μία φορά φώναξε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, καθώς ο Πολωνός ήταν εκείνος που έγραψε το 2-0 για τους Βαυαρούς στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ένα σημαντικό γκολ τόσο για την Μπάγερν, όσο και για τον ίδιο τον Λέβα, ο οποίος με αυτό το γκολ κατάφερε να γράψει ένα μοναδικό ρεκόρ στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Ο Λεβαντόφσκι κατάφερε να σκοράρει για 8ο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι, κάτι που δεν είχε καταφέρει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Bundesliga, με τον Πολωνό να φτάνει σε αυτό το μοναδικό επίτευγμα.

Robert Lewandowski becomes the first player in Bundesliga history to score in eight away games in a row.

What a player. pic.twitter.com/l4ZNWC96iS

— Squawka Football (@Squawka) January 24, 2021