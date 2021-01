Η πρώτη γυναίκα της ακαδημίας οδηγών της Ferrari για την F1 είναι η 16χρονη Maya Weug, η οποία είπε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή τη μέρα! Κυνήγησε το όνειρό της και τα κατάφερε, γράφοντας τη δική της ιστορία στη Ferrari.

Get a glimpse of what the future holds for her 🙌 @fia @fiawim pic.twitter.com/3JGzt4TEUb

📹 This is @WeugMaya , the winner of our #FDA #GirlsOnTrack #RisingStars camp 🤩

Το 16χρονο κορίτσι, οδηγός go-kart, με θέληση, υπομονή και επιμονή κατάφερε να αναδειχθεί στο καμπ που έγινε στην έδρα της ιταλικής ομάδας στο Μαρανέλο και την πίστα δοκιμών στο Φιοράνο. Συγκεκριμένα, η ίδια κέρδισε στο «Girls on Track Rising Stars», δηλαδή το πρόγραμμα που διοργανώνει η οργανωτική αρχή της F1 με τη Ferrari.

Έτσι, λοιπόν, θα συμμετέχει για μία σεζόν στο πρωτάθλημα της Formula 4.

Η ίδια η Maya Weug, μετά τη νίκη της δήλωσε τα εξής: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την ημέρα! Είμαι τόσο χαρούμενη που γίνομαι η πρώτη γυναίκα οδηγός στην ακαδημία οδηγών της Ferrari. Η νίκη του προγράμματος με κάνει να συνειδητοποιήσω ότι είχα δίκιο να κυνηγήσω το όνειρό μου να γίνω οδηγός αγώνων», ενώ στη συνέχεια δήλωσε πως θα βάλει τα δυνατά της για να βγάλει «ασπροπρόσωπους» όσους πίστεψαν σε αυτή.

I still can’t believe it’s true!🤩

Part of the @insideFDA family ❤️

Huge thanks to @insideFDA @fiawim for this amazing opportunity. And thanks a lot to all the partners for making it possible.

Thanks to everyone for all the kind messages ❤️#FDA #GirlsOnTrack #RisingStars pic.twitter.com/K1uR0lG1QC

— maya_weug (@WeugMaya) January 23, 2021