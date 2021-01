«Σοκαρισμένη» παραμένει η γερμανική ποδοσφαιρική κοινότητα μετά τον αποκλεισμό έκπληξη της Μπάγερν από την Χόλσταϊν Κίελ για το Κύπελλο.

Οι Βαυαροί γνώρισαν έναν ιστορικό αποκλεισμό από την ομάδα της Β’ κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου, όπου αγωνίζεται και ο Έλληνας τερματοφύλακας Ιωάννης Γκέλιος, ο οποίος ήταν καταλυτικός στη νίκη της ομάδας του στη «ρώσικη ρουλέτα».

Πρόκειται για τη δεύτερη ήττα της Μπάγερν σε αυτό το νέο έτος, καθώς πριν από μερικές ημέρες η ομάδα του Χάνσι Φλικ είδε την Γκλάντμπαχ να της ανατρέπει το 2-0 σε 3-2 και να την υποχρεώνει στην πρώτη της ήττα για το 2021.

Με αυτές τις δύο ήττες σε αυτές τις 14 πρώτες ημέρες του 2021, η Μπάγερν κατάφερε να περάσει την περσινή της… επίδοση στις ήττες, καθώς οι Βαυαροί είχαν γνωρίσει μόλις μία ήττα σε όλο το 2020!

Ένα στατιστικό που αποδεικνύει περίτρανα πως η Μπάγερν περνάει μία αγωνιστική «κοιλιά»…

Bayern Munich have already lost more matches in 2021 than they did in 2020.

It’s January 14. pic.twitter.com/g0aNIPekNk

— Goal (@goal) January 14, 2021