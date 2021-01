Στις 03:00 π.μ., ώρα Ελλάδος, θα ξεκινήσει και πάλι η συνεδρίαση στο Καπιτώλιο για την επικύρωσης της εκλογής του Τζο Μπάιντεν, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Νωρίτερα,με επιστολή της στους συναδέρφους της, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, ανακοίνωσε την απόφαση των επικεφαλής του Κογκρέσου για επανεκκίνηση της συνεδρίασης , μόλις θα επιβεβαιωνόταν ότι το Καπιτώλιο είναι «ελεύθερο να χρησιμοποιηθεί».

Εν τω μεταξύ με ανάρτησή του στο Twitter, o γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ από το Όρεγκον επιβεβαίωσε πως οι ψήφοι του εκλεκτορικού σώματος διασώθηκαν λίγο πριν πέσουν στα χέρια του μαινόμενου όχλου, που εισέβαλε νωρίτερα στο Καπιτώλιο.

Electoral college ballots rescued from the Senate floor. If our capable floor staff hadn’t grabbed them, they would have been burned by the mob. pic.twitter.com/2JCauUIlvg

— Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) January 6, 2021