Την οργή του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προκάλεσε δημοσίευμα της Deutsche Welle που αναπαρήγαγε δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Αναπτυξιακής Βοήθειας στην εφημερίδα Passauer Neue Presse για την κατάσταση στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ.

Ο Γκερντ Μίλερ κατήγγειλε ότι οι πρόσφυγες στη Λέσβο εξακολουθούν να ζουν υπό «καταστροφικές συνθήκες». Μάλιστα, επικαλούμενος τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» επισήμανε ότι η διεθνής οργάνωση ξεκίνησε τους εμβολιασμούς τετάνου στο Καρά Τεπέ, καθώς στα υγρά από τις βροχές αντίσκηνα οι αρουραίοι δαγκώνουν μωρά και μπορεί να τους μεταφέρουν μολυσματικές ασθένειες.

Το εν λόγω άρθρο αναπαρήχθη και από εγχώρια μέσα, προκαλώντας τον εκνευρισμό του υπουργείου Μετανάστευσης που έκανε λόγο για «παντελώς ανυπόστατα, κατευθυνόμενα και υποβολιμαία δημοσιεύματα»

Πέρα από το προαναφερθέντα, ο Γερμανός πολιτικός – που είχε επισκεφτεί τη Μόρια πριν από δύο χρόνια – ήταν κόλαφος για την κατάσταση στη Λέσβο. Συγκρίνοντας την κατάσταση εκεί με προσφυγικούς καταυλισμούς που έχει επισκεφθεί ο ίδιος στο βόρειο Ιράκ ή το νότιο Σουδάν, εκτιμά ότι «πουθενά αλλού δεν επικρατούν τόσο άσχημες συνθήκες, όπως στη Λέσβο».

Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι, σύμφωνα με τον κ. Μίλερ, ότι οι διαδικασίες ασύλου επιτόπου αργούν να ολοκληρωθούν. Σε αυτό το διάστημα τα μεγαλύτερα προσφυγόπουλα έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να πάνε στο σχολείο. Όπως υποστηρίζει, «αν αυτό δεν αλλάξει, θα μεγαλώσει, εδώ στη μέση της Ευρώπης, μια χαμένη γενιά.»

Παρόμοια κριτική εξέφρασαν αυτή την εβδομάδα σε ανοιχτή επιστολή προς τη γερμανική κυβέρνηση σχεδόν 250 βουλευτές του γερμανικού κοινοβουλίου, αλλά και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευαγγελικής Εκκλησίας στη Γερμανία, ο επίσκοπος Χάινριχ Μπέντφορντ-Στρομ. Τόσο οι βουλευτές όσο και ο ανώτατος εκπρόσωπος της Ευαγγελικής Εκκλησίας ζητούν από τη γερμανική κυβέρνηση να δεχτεί και άλλους πρόσφυγες από την Ελλάδα.

Σε οργισμένη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου «φωτογραφίζει» ως fake news όσα δήλωσε μέλος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα», μια οργάνωση αναγνωρισμένη για τη δράση της στη χώρα μας, ενώ επιμένει στην πάγια πολιτική του της άρνησης οποιασδήποτε πληροφορίας αναμεταδίδουν τα ξένα μέσα, όπως γίνεται και στην περίπτωση των επαναπροωθήσεων.

Διευκρινίζει ότι οι περιγραφές αυτές βασίζονται σε δηλώσεις μέλους των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα», ωστόσο η οργάνωση «είναι εκτός της προσωρινής δομής στο Μαυροβούνι», ενώ μέσα στη δομή προσφέρουν υγειονομική περίθαλψη γιατροί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τους Γιατρούς του Κόσμου, το διεθνή και ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τον ΕΟΔΥ και άλλες τέσσερις ΜΚΟ.

«Είναι ενδεικτικό των προθέσεων των ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν ένα γερμανικό δημοσίευμα, το γεγονός ότι δεν προχώρησαν σε καμία προσπάθεια διασταύρωσης των όσων ψευδώς αναφέρουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι τέτοιου είδους «πληροφορίες» είδαν το φως της δημοσιότητας την ημέρα που ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, επισκέφθηκε την προσωρινή δομή στο Μαυροβούνι, συνοδεία δημοσιογράφων που κατέγραψαν αναλυτικά ό,τι είδαν. Σε όλες ανεξαιρέτως τις γωνιές της προσωρινής δομής», σημειώνει το υπουργείο.

Προσθέτει ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και συμμετέχουν, ακούσια ή εκούσια, σε μία εκστρατεία συκοφαντίας κατά της Ελλάδας και της προσπάθειάς της να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τη θέση της στην Ευρώπη και τον κόσμο».

Πάντως, το υπουργείο αναγνωρίζει ότι «υπήρξαν και υπάρχουν προβλήματα» τα οποία όμως αντιμετωπίζονται με σειρά έργων σε εξέλιξη, όπως αντιπλημμυρικά, έργα για την καθαριότητα, την επαρκή ύδρευση και ηλεκτροδότηση, ύψους 6,059 εκατ. ευρώ.

Πράγματι, τα προβλήματα στο Καρά Τεπέ είναι αρκετά, όπως μάλλον διαπίστωσε και ο ίδιος ο κ. Μηταράκης όταν επισκέφτηκε τη δομή στις 19 Δεκεμβρίου.

Νωρίς το πρωί εκείνης της ημέρας, αλλά και τις προηγούμενες, είχε βρέξει αρκετά και το καμπ για άλλη μια φορά πλημμύρισε. Οι σκηνές και τα μονοπάτια γύρω από αυτές γέμισαν με λάσπες.

Επίσημα, σήμερα είναι η πρώτη μέρα του χειμώνα. Οι πρόσφυγες καλούνται λοιπόν να τα βγάλουν πέρα για άλλον έναν χειμώνα μέσα στο κρύο, εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, χωρίς ζεστό νερό και ηλεκτρισμό.

Πολλοί από αυτούς είναι άρρωστοι με κρυώματα και άλλες ασθένειες της εποχής.

The doctor told me to take the medicine with hot water, but we do not have hot water, I have to look for hot water inside the camp, because there is no electricity #Moria #Moria2 pic.twitter.com/IdfSnHPN01

— Moria (@refugeemoria2) December 17, 2020