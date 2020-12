Μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή στη Λίβερπουλ έζησε ο Γιούργκεν Κλοπ, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της χρονιά στα βραβεία «The Best» της FIFA.

Ο Γερμανός τεχνικός οδήγησε τους «κόκκινους» στην κορυφή της Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια και πήρε το βραβείο του κορυφαίου προπονητή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο 52χρονος άφησε πίσω του στην ψηφοφορία τον Χάνσι Φλικ της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος έκανε τρεμπλ με τους Βαυαρούς, και τον Μαρσέλο Μπιέλσα της Λιντς.

«Δεν είμαι ο καλύτερος, αλλά κέρδισα το βραβείο, άρα αυτό είναι αρκετά καλό από μόνο του», δήλωσε αστειευόμενος ο Κλοπ για τη βράβευσή του.

🏆🏆 It’s back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men’s Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020