Η Κέλι Όσμπορν υποστήριξε ότι όσοι κρατούν μυστικό το γεγονός ότι διαγνώστηκαν θετικοί στην Covid-19 είναι «κατά συρροή δολοφόνοι».

Η βρετανίδα τηλεπερσόνα, τραγουδίστρια, ηθοποιός, οι γονείς της οποίας είναι οι Σάρον και Όζι Όσμπορν εξέφρασε επίσης τη θέση ότι ο νόμος των ΗΠΑ που παρέχει στους ασθενείς πλήρη έλεγχο των ιατρικών πληροφοριών τους δεν θα πρέπει να ισχύει για τον κοροναϊό.

«Δεν νομίζω ότι οι κανόνες του HIPPA (νόμος που ψηφίστηκε πρώτη φορά το 1996 με στόχο την ασφάλεια και το απόρρητο των ηλεκτρονικών πληροφοριών για την υγεία ασθενών) πρέπει να ισχύουν για την Covid-19» ανέφερε χαρακτηριστικά η Κέλι Όσμπορν.

I do NOT think HIPPA rules should apply for covid. It should be illegal not to tell people that you are covid positive!!!!!

