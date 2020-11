Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο David Prowse, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Darth Vader στην τριλογία ταινιών Star Wars.

«Μετά λύπης και σπαραξικάρδιας λύπης για εμάς και τους εκατομμύρια φαν του ανά τον κόσμο, ανακοινώνουμε πως ο πελάτης μας David Prowse έχασε τη ζωή του σε ηλικία 85 ετών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας που τον εκπροσωπούσε.

Ο Βρετανός έγινε κινηματογραφικό είδωλο για τον ρόλο του κακού στην ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η φωνή του χαρακτήρα, ωστόσο, ανήκε στον ηθοποιό James Earl Jones.

Ο Prowse είχε αναλάβει αρχικά και τη φωνή, ωστόσο η προσφορά που είχε οδήγησε την ομάδα παραγωγής στο να τον κρατήσει μόνο για το παρουσιαστικό του.

«Τον φωνάζαμε Darth Farmer» είχε πει η Carrie Fisher, η ηθοποιός που έπαιξε την Princess Leia σε μία συνέντευξή της στο 2016. Να σημειωθεί πως και η Fisher έχει αφήσει την τελευταία της πνοή.

It’s with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8

