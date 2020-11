Με 4-3-3 παρατάσσει τον ΠΑΟΚ ο Πάμπλο Γκαρσία στον αποψινό αγώνα με την Αϊντχόφεν στην Ολλανδία, για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός του Δικεφάλου του Βορρά ξεκινάει την ομάδα του με τον Ζ. Ζίβκοβιτς μπροστά από τα δοκάρια και τους Ροντρίγκο, Ινγκασον, Βαρέλα και Κρέσπο στην τετράδα της άμυνας.

Οι Τσιγγάρας, Σβαμπ και Ελ Καντουρί θα είναι στην τριάδα των χαφ, με τους Τζόλη, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τσόλακ στην τριάδα της επίθεσης.

Συνοπτικά η 11άδα του ΠΑΟΚ: Ζ. Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Ινγκασον, Βαρέλα, Κρέσπο, Τσιγγάρας, Σβαμπ, Ελ Καντουρί, Τζόλης, Α. Ζίβκοβιτς, Τσόλακ.

Our #Starting11 against @PSV at PSV Stadio | @EuropaLeague Group Stage | Matchday 4 #PSVPAOK #UEL #PreGame pic.twitter.com/t7DUvQPhmC

— PAOK FC (@PAOK_FC) November 26, 2020