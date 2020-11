Ποτέ δεν ξέρετε τι μπορείτε να βρείτε ενώ περπατάτε κατά μήκος της παραλίας.

Οι άνθρωποι συναντούν συχνά νομίσματα, κοχύλια και σκουπίδια, αλλά ένας δάσκαλος στη Βόρεια Ιρλανδία έκανε μια ανακάλυψη που θα καταγραφεί στην ιστορία.

Τη δεκαετία του 1980, ο αείμνηστος Roger Byrne, δάσκαλος και συλλέκτης απολιθωμάτων, βρήκε αρκετά άγνωστα απολιθώματα στην ανατολική ακτή του County Antrim.

Τα κράτησε για αρκετά χρόνια πριν τα δωρίσει στο Μουσείο Ulster στο Μπέλφαστ. Το μυστήριο περιστράφηκε γύρω από τα απολιθώματα μέχρις ότου μια ομάδα ερευνητών με το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ και το Queen’s University Belfast επιβεβαίωσαν ότι είναι απολιθωμένα οστά δεινοσαύρων.

Τα απολιθώματα των 200 εκατομμυρίων ετών είναι τα «πρώτα απομεινάρια δεινοσαύρων που αναφέρονται από οπουδήποτε στην Ιρλανδία», σύμφωνα με το άρθρο της ερευνητικής ομάδας, που δημοσιεύτηκε αυτόν το μήνα στα Πρακτικά της Ένωσης Γεωλόγων.

«Αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική ανακάλυψη», δήλωσε ο Mike Simms, παλαιοντολόγος στο Εθνικά Μουσεία NI, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας ερευνητών, σε δελτίο τύπου την Τρίτη.

Η έλλειψη ορυκτών οστών δεινοσαύρων οφείλεται απλώς στη γεωλογία, είπαν οι ερευνητές.

In the 1980s, the late Roger Byrne, a schoolteacher, found several unidentified fossils on the east coast of County Antrim, Northern Ireland.

They turned out to be the «first dinosaur remains reported from anywhere in Ireland,» a research team says. https://t.co/LcjkxKM9cY

— CNN (@CNN) November 26, 2020