Συναγερμός έχει σημάνει στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη περιστατικό ομηρείας.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, ένας άνδρας έχει θέσει σε κατάσταση ομηρείας έξι παιδιά στα προάστια της Αγίας Πετρούπολης.

«Ένας άνδρας έχει πάρει ομήρους έξι παιδιά σε ένα διαμέρισμα στο Κολπίνο» αναφέρει η πηγή. Το μικρότερο είναι μόλις τριών ετών, ενώ το μεγαλύτερο είναι 15 ετών.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει, ο άνδρας είναι οπλισμένος με τσεκούρι.

