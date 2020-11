Η Ρέμπελ Γουίλσον άλλαξε τις διατροφικές της συνήθειες και κατάφερε να χάσει περίπου 18 κιλά ακολουθώντας μία διατροφή με πολλές πρωτεΐνες.

«Πριν έτρωγα πιθανώς 3.000 θερμίδες τις περισσότερες ημέρες, και επειδή ήταν συνήθως υδατάνθρακες, ήμουν συνεχώς πεινασμένη» λέει η ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό People.

«Έτσι, έχω αλλάξει πραγματικά και ακολουθώ μία διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, κάτι που είναι δύσκολο γιατί δεν τρώω πολύ κρέας», προσθέτει. «Τρώω ψάρι, σολομό και στήθος κοτόπουλου».

How incredible is Rebel Wilson looking? Just wow. Also, this post is not body shaming – she looked fabulous before! I just love how she set a goal to lose weight in 2020 & is killing it. I used to be fat, I know that getting rid of weight takes determination & hard work! Go gurl! pic.twitter.com/LlSWyKk8DA

