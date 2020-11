Ο Τζακ Γκρίλις έχει ξαναβρεί τον παλιό, καλό εαυτό του. Η νέα σεζόν κυλάει εξαιρετικά για τον 25χρονο μεσοεπιθετικό, καθώς κλήθηκε στην εθνική Ανδρών με την Αγγλία και έχει εξελιχθεί σε ηγέτη της Άστον Βίλα στη Premier League.

Ο νεαρός άσος ήταν εντυπωσιακός στην ήττα (2-0) της Αγγλίας από το Βέλγιο και από τους λίγους που ξεχώρισαν. Ο ίδιος, μίλησε για το μυστικό της επιτυχίας του και παραδέχθηκε πως πριν τα παιχνίδια, παρακολουθεί βίντεο των Ντε Μπρόινε και Κοουτίνιο.

Συγκεκριμένα είπε: «Είμαι ενθουσιασμένος που παίζω με την εθνική μου ομάδα. Θέλαμε όμως να κερδίσουμε απέναντι στο Βέλγιο και δεν τα καταφέραμε. Ήξερα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου να εντυπωσιάσω. Αυτά είναι τα πράγματα που μου αρέσουν. Η πίεση μου κάνει καλό. Πριν από λίγες ώρες έβλεπα βίντεο από τους αγαπημένους μου παίκτες, Κέβιν Ντε Μπρόινε και Φελίπε Κουτίνιο. Αυτό κάνω πριν από κάθε αγώνα»

