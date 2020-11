Η Ισπανία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ελβετία για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Nations League, με τον Σέρχιο Ράμος να βρίσκεται φυσικά στην βασική ενδεκάδα.

Με αυτή την παρουσία κόντρα στους Ελβετούς, ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης κατακτά ακόμη μια… κορυφή.

Ο Σέρχιο Ράμος έφτασε τα 177 ματς με τη φανέλα της «φούρια ρόχα» και έχει πλέον τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία των εθνικών ομάδων.

Ο αμυντικός της Ρεάλ ξεπέρασε τον Τζανλουίτζι Μπουφόν, ο οποίος με την εθνική Ιταλίας πραγματοποίησε 176 συμμετοχές.

Ο Ράμος είναι ο νέος ρέκορντμαν σε παρουσίες σε εθνική ομάδα, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι 3ος με 169.

Sergio Ramos tonight makes his 177th appearance for Spain, surpassing Gianluigi Buffon to become the all-time record appearance holder at international level from a UEFA nation.

He’s just seven away from the world record now too. 👀 pic.twitter.com/HpaBpOTDip

— Squawka Football (@Squawka) November 14, 2020