Σε μια… πολύ περίεργη ανακοίνωση προχώρησε σήμερα ο Έλον Μασκ, ο οποίος θέλησε να διαπιστώσει αν έχει προσβληθεί από κοροναϊό.

Μέχρι εκεί, όλα καλά…

Το πρόβλημα είναι στα αποτελέσματα. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, το βράδυ της Πέμπτης έκανε τέσσερα τεστ αντιγόνων, για να δει εάν έχει προσβληθεί από τον φονικό ιό. Το αποτέλεσμα έβγαλε… δύο θετικά και δύο αρνητικά!

«Συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο» έγραψε στο Twitter ο ιδιοκτήτης της Tesla. «Σήμερα εξετάστηκα τέσσερις φορές για Covid. Δύο τεστ επέστρεψαν αρνητικά, δύο θετικά. ίδια συσκευή, ίδιο τεστ, ίδια νοσηλεύτρια».

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020