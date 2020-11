Όταν διέρρευσε η είδηση πέρυσι ότι η Λασάνα Λιντς θα έγραφε ιστορία με το να γίνει η πρώτη γυναίκα, και μάλιστα μαύρη γυναίκα, που θα υποδύονταν τον 007, δεν την υποδέχτηκαν όλοι με ενθουσιασμό.

Lashana Lynch is confirmed to be the new 007 in ‘NO TIME TO DIE’.

Σε συνέντευξη της στο βρετανικό Harper’s Bazaar η ηθοποιός υπενθύμισε τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν μόλις ανακοινώθηκε το cast της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ, καθώς τα επιθετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν ως στόχο την ίδια. Μάλιστα όπως λέει αναγκάστηκε να διαγράψει τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απομονώθηκε και δεν έβλεπε κανέναν πλην από τα μέλη της οικογένειάς της. Ωστόσο, βρήκε παρηγοριά γνωρίζοντας ότι η κριτική δεν ήταν προσωπική.

Lashana Lynch on outrage from news that she inherited the 007 mantle in #NoTimeToDie

‘If it were another Black woman cast … it would have been the same conversation … I’m a part of something that will be very, very revolutionary’

