Ο 54χρονος τραγουδιστής της επιτυχίας «Never Gonna Give You Up» δημιούργησε λογαριασμό στην πλατφόρμα, με το όνομα «RickTok», αυτή την εβδομάδα και έγινε viral.

Το μικρής διάρκειας βίντεο συγκέντρωσε 2,6 εκατομμύρια likes και περισσότερα από 140.000 σχόλια και δημοσιεύθηκε περισσότερες από 150.000 φορές.

Finally something good comes from 2020. Rick Astley on tik tok pic.twitter.com/i0v1dmzHEh

— Kieran Reed (@Kieran25817854) November 5, 2020