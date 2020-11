Η μεγάλη προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες της Β. Καρολίνα έφερε παράταση της εκλογικής διαδικασίας, που αποτελεί μια από τις αμφίρροπες πολιτείες που φέρεται πως θα καθορίσουν το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ.

Τα πρώτα αποτελέσματα, σύμφωνα με την New York Post, αναμένονται μετά τις 20:15 (03:45 ώρα Ελλάδας) αφού η διαδικασία θα παραταθεί κατά 45 λεπτά.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν βρίσκονται πολύ κοντά σε ψήφους στη συγκεκριμένη πολιτεία.

Get out & VOTE! Under my Administration, our ECONOMY is growing at the fastest rate EVER at 33.1%. Next year will be the GREATEST ECONOMIC YEAR in American History!

Who we are. What we stand for. Who we are going to be.

It's all at stake — and you have the power to determine the outcome.

Vote before polls close: https://t.co/eoxT07d7QB pic.twitter.com/hmv0MGtr5P

— Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020