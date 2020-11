View this post on Instagram

Θυμάμαι την μάνα μου και την σημασία της αξίας, της αλήθειας και της ευθύτητας στις σχέσεις. Δεν τις δημιουργούσε απλά. Της δούλευε. Σε στήριζε. Σε άφηνε ελεύθερη. Με μεγάλωσε με τεράστια αγάπη. Με πολύ αυστηρότητα σε κάποια πράγματα. Με πετούσε ξανά και ξανά έξω απο την γυάλα. Είχε αξίες. Λειτουργούσε με αυτές. Είχε ένστικτο. Λειτουργούσε με αυτό. Είχε τρέλα. Λειτουργούσε και με αυτό. Τεράστιο σχολείο η μάνα μου. Χαίρομαι που φοίτησα σε αυτό. Η Ζωή με προετοίμασε για πολλά για αυτή την Ζωή. Είχε μαγκιά. Είχε αλήθεια. Είχε ελευθερία. Έχει. Τα έχει όλα. Μπροστά απο πάρα πολλούς. Ανοιχτόμυαλη. Με έκανε αληθινή. Μου έκοψε όλες τις γωνίες. Με άνοιξε. Με έμαθε να μην μασάω. Να έχω πίστη. Ακόμα και στις κόντρες μας. Με έμαθε να στηρίζω αυτά που πιστεύω. Να μην ακολουθώ κανέναν, μόνο την καρδιά μου. Δεν γνωρίζω πια πολλούς ανθρώπους με αξίες και με όλα αυτά τα ντόμπρα χαρακτηριστικά. Μπορώ όμως να ελπίζω. Να ελπίζω στο να δημιουργηθούν ξανά αξίες στους ανθρώπους. Να μην κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Να κατέβουν απο τα «καλάμια» τους. Να αφήσουν τα ύφη. Να ζηλεύουν. Να κουτσομπολεύουν. Να κρίνουν. Να αντιγράφουν. Ευτυχώς που γνωρίζω την διαφορά. Ευτυχώς που με δίδαξε την ουσία της Ζωής , η Ζωή. Ευτυχώς που ήμουν και είμαι ατίθαση. Ευτυχώς που η Ζωή μου έδωσε Ζωή όλο νόημα. Είμαι εδώ για να δημιουργήσω την δικιά μου Ζωή, χωρίς να ακολουθώ κανέναν. Μόνο την καρδία μου που διψάει για αλήθεια, τρέλα, ελευθερία, δημιουργία…. Η ψυχή μου μόνο έτσι ξέρει. Καλό μήνα λοιπόν με περισσότερες αξίες! #katharizoi #katharessxeseis #drasi #kinisi #dimiourgia #ekfrasi #agapi #alitheia #zise #zoi #zoilaskari #mariaelenilykourezou