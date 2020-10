Ο ηθοποιός Σον Κόνερι είναι ο καλύτερος Τζέημς Μποντ όλων των εποχών, όπως αποφάνθηκαν οι σινεφίλ στη Βρετανία, πατρίδα του θρυλικού πράκτορα 007. Ο δημοφιλής Σκωτσέζος ηθοποιός επικράτησε με διαφορά σε έρευνα που έκανε βρετανικό περιοδικό.

Sir Sean Connery dead: His James Bond movies RANKED – Which of his seven 007 movies is best? https://t.co/yQyRNF5Jxa #JamesBond #SeanConnery pic.twitter.com/vMU7VL8pwe

Το 1962 έκανε δοκιμαστικό και κέρδισε το ρόλο του Τζέιμς Μποντ στο κατασκοπικό θρίλερ του Τέρενς Γιανγκ «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Εναντίον Δρος Νο» («Dr No»), που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ίαν Φλέμινγκ. Η μεγάλη επιτυχία της ταινίας και οι δύο συνέχειές της – «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Από τη Ρωσία με Αγάπη» («From Russia to Love», 1963) και «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007 Εναντίoν Χρυσοδάκτυλου» («Goldfinger», (1964) – ανέδειξαν τις ταινίες του Μποντ σε παγκόσμιο φαινόμενο και τον Κόνερι σε διασημότητα με διεθνή ακτινοβολία.

Sean Connery: James Bond actor dies aged 90.

Connery was named the best ever Bond in a recent poll. Timothy Dalton and Pierce Brosnan were the runners-up. #JamesBond #SeanConnery

https://t.co/YPStQ8Csjg

— निखिल घाणेकर (Nikhil Ghanekar) (@NGhanekar) October 31, 2020