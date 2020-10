View this post on Instagram

Η Μαλβίνα Κάραλη το 1964 σε ηλικία δώδεκα ετών (αριστερά) ως «παιδί θαύμα» του παλιού ελληνικού κιν/φου στην ταινία «Ζωή γεμάτη πόνο» με πρωταγωνιστές τους Κάκια Αναλυτή, Νίκο Ξανθόπουλο και Παντελή Ζερβό. Η έντονη φυσικότητα και εκφραστικότητα με την οποία θα υποδυθεί τον πρώτο της ρόλο δύο χρόνια νωρίτερα και σε ηλικία μόλις δέκα ετών στην ταινία «Κατρακύλησμα στον βούρκο» θα της δώσει την δυνατότητα να συμμετάσχει και σε άλλες τρεις δραματικές ταινίες, «Ορφανή σε ξένα χέρια»(1962), «Ορφανή στους πέντε δρόμους»(1964) και «Ζωή γεμάτη πόνο»(1964). Η μικρή Μαίρη Σακκά όπως αναγράφεται στους τίτλους των ταινιών με πλήρες όνομα Μαρία -Ελένη Σακκά θα γίνει αργότερα γνωστή σε όλη την Ελλάδα ως Μαλβίνα που θα γράψει την δική της ιστορία με τρόπο μοναδικό. Πολυδιάστατο ταλέντο με σπουδές στο Αρσάκειο και το Παρίσι θα ασχοληθεί ως συγγραφέας επιτυχημένων βιβλίων, σεναριογράφος με δύο κρατικά βραβεία σεναρίου, δημ/φος στις μεγαλύτερες εφημερίδες και θα αφήσει εποχή ως αρθρογράφος στα περιοδικά «Φαντάζιο», «Γυναίκα», «Επίκαιρα» και «Κλικ». Επιτυχημένη και η πορεία της ως παρουσιάστρια στην κρατική και ιδιωτική τηλεόραση όπου θα εξελιχθεί σε αστέρι πρώτου μεγέθους προκαλώντας πολλές φορές ποικίλες αντιδράσεις με τις προχωρημένες για την εποχή εκπομπές και συνεντεύξεις και τις επικές ατάκες της. Απίστευτα ευφυής, χειμαρρώδης, ακομπλεξάριστη, με πηγαίο και βιτριολικό πολλές φορές χιούμορ, ξεχωριστό ενδυματολογικό στυλ, βαθιά μόρφωση και ιδιαίτερη κουλτούρα. Στην ζωή της αγάπησε και αγαπήθηκε βαθιά, έκανε τρεις γάμους με τον βιβλιοπώλη Ευάγγελο Κάραλη, τον σκηνογράφο Γιώργο Πάτσα και τον συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο και απέκτησε τρία παιδιά. Τον Ιούνιο του 2002 τα υπέροχα πράσινα μάτια της θα «κλείσουν» για πάντα μετά από πολύμηνη ασθένεια την οποία θα κρατήσει κρυφή για να μην στενοχωρέσει αγαπημένους της ανθρώπους, αφήνοντας ανεξίτηλη την σφραγίδα της με την ξεχωριστή της προσωπικότητα. #arisloupasis#greekcinema#vintagegreece#vintagemovies#greektv#tvstars